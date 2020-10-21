Пашинян призвал народ Армении к оружию

Армянский народ сможет добиться приемлемого разрешения конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе только с оружием в руках, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет «Интерфакс».

«Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины», — сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что в настоящее время Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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