Армения сообщает об обстрелах Азербайджаном гражданских объектов в Степанакерте
Азербайджан обстреливает гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте. Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.
По его словам, в настоящее время Армения фиксирует обстрел гражданских объектов в Степанакерте. Огонь, по версии стороны, наносит Баку.
«Вопреки многочисленным предупреждениям, азербайджанская террористическая армия продолжает атаковать гражданское население Степанакерта», — отметил он.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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