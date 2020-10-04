Армения сообщает об обстрелах Азербайджаном гражданских объектов в Степанакерте

Азербайджан обстреливает гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте. Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

По его словам, в настоящее время Армения фиксирует обстрел гражданских объектов в Степанакерте. Огонь, по версии стороны, наносит Баку.

«Вопреки многочисленным предупреждениям, азербайджанская террористическая армия продолжает атаковать гражданское население Степанакерта», — отметил он.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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