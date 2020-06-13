Посол России в США: ДСНВ остается жить несколько месяцев

Российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) остается жить несколько месяцев, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время отсутствуют какие-либо позитивные сигналы от американской стороны по поводу продления соглашения, отметил посол. При этом он добавил, что российская сторона продолжит пытаться сохранить данный механизм.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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