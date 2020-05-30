Вертолеты ВКС РФ сопроводили колонну гражданских машин в Сирии

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Группа российских экспертов и журналистов была доставлена в Пальмиру на двух вертолетах Ми-8АМТШ ВКС... Группа российских экспертов и журналистов была доставлена в Пальмиру на двух вертолетах Ми-8АМТШ ВКС...
Группа российских экспертов и журналистов была доставлена в Пальмиру на двух вертолетах Ми-8АМТШ ВКС...
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Два российских военных вертолета сопроводили колонну гражданских машин, которая осуществляла движение по трассе М-4 в сирийском Заевфратье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пилота одного из вертолетов Ивана Петрова.

По его словам, винтокрылые машины выполняли патрулирование вдоль трассы М-4 для сопровождения гражданской колонны.

Как отметил летчик, вертолеты следили за обстановкой на трассе.