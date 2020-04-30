Рябков призвал США вернуться к выполнению СВПД
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков призвал американские власти вернуться к выполнению соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что Вашингтону следует сделать это прежде, чем начать обсуждение плана о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Замглавы МИД подчеркнул, что для России вопрос о продлении данного эмбарго закрыт.
«Этот режим истечет в октябре текущего года», — уточнил Рябков.
Представитель МИД также добавил, что Россия сожалеет о решении американских властей продолжить разработку плана о продлении эмбарго на поставку вооружений Ирану и поставку вооружений из Ирана.
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