В США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Ракетный эсминец УРО «РОСС» Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью данной операции является укрепление отношений США с черноморскими партнерами, заявил капитан судна. Он добавил, что подобные операции служат для создания безопасной морской среды и для обеспечения свободы судоходства.

Ранее сообщалось, что американский эсминец УРО «РОСС» был обнаружен на территории акватории Черного моря в сопровождении турецкой подводной лодки.

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