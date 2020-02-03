Минобороны РФ не зафиксировали ударов Турции по позициям САР в Идлибе

В российском Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) заявили, что Турция не наносила ударов по позициям режима президента Сирии Башара Асада в Идлибе, передает ТАСС.

Также отмечается, что турецкие истребители не нарушали государственную границу САР.

По данным ведомства, в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции попали под обстрел сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе, так как Анкара не предупредила Москву о своих передвижениях. Армия САР в данном регионе вела борьбу против террористов.

«По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — подтвердили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие истребители F-16 ВВС ударили по 40 целям режима главы Сирии Башара Асада в Идлибе (Сирия) в ответ на обстрел турецких военнослужащих.

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