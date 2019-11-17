В Крыму пообещали продолжить расследование провокации в Керченском проливе
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что расследование провокации украинских моряков в Керченском проливе будет продолжено. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что расследование может быть продолжено в рамках Общественного трибунала, который созывается по инициативе Международной ассоциации «Таврида».
Молохов подчеркнул, что расследование продолжится, несмотря возвращение украинских кораблей на родину.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам также напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность вернуть Украине ее военные корабли в качестве «жеста доброй воли», однако это будет совершено при условии сохранения статуса вещественных доказательств по уголовному процессу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В МИД РФ прокомментировали возвращение кораблей Украине
— В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
— «Ъ» сообщил об отходе украинских кораблей из Керчи на Украину