В Крыму пообещали продолжить расследование провокации в Керченском проливе

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что расследование провокации украинских моряков в Керченском проливе будет продолжено. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что расследование может быть продолжено в рамках Общественного трибунала, который созывается по инициативе Международной ассоциации «Таврида».

Молохов подчеркнул, что расследование продолжится, несмотря возвращение украинских кораблей на родину.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам также напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность вернуть Украине ее военные корабли в качестве «жеста доброй воли», однако это будет совершено при условии сохранения статуса вещественных доказательств по уголовному процессу.

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