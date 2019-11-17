В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что передача кораблей стала возможной после достигнутых соглашений с Украиной. В частности, Россия передаст на родину судна - буксир «Яны Капу», а также артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск».
В настоящее время судна буксируются к месту, где состоится их передача.
Около двух часов назад судна заметили под арками Крымского моста. Местом передачи кораблей украинской стороне могут стать нейтральные воды у мыса Таханкут на западе полуострова.
Три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение границы России и отказ подчиняться требованиям российских властей.
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