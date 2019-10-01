В Белоруссии сочли бессмысленным размещение российской военной базы в стране
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал идею размещения российской военно-воздушной базы на территории страны. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Он заявил, что размещение базы является бессмысленным. По мнению Макея, в этом «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Министр добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня российско-белорусских отношений. Он также подчеркнул, что власти Белоруссии не находятся при принятии решений «под влиянием каких-то внешних сил».
Ранее сообщалось, что глава МИД Белоруссии призвал мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности.