Путин проинформировал Эрдогана о новой поставке С-400
Российский президент Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о еще одной поставке российских комплексов С-400, передает РИА «Новости».
По словам президента, очередная поставка российских комплексов состоялась во вторник, 27 августа.
«Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам С-400.