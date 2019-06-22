Минобороны рассекретило число погибших советских солдат в Польше

Министерство обороны России опубликовало документы о военных операциях в период Великой Отечественной войны, в которых содержалось число погибших при освобождении Польши солдат советской армии. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на начальника Центрального архива Минобороны Игоря Пермякова.

Число потерь со стороны СССР превысило 477 тысяч человек.

Отмечается, что более полутора миллиона военнослужащих получили ранения во время освободительных операций в 1944-1945 годах.

Пермяков рассказал, что это данные содержались в составленной в 1956 году секретной справке начальника военно-научного управления Генерального штаба Александра Покровского.

Кроме того, посетить Центральный архив Минобороны может любой желающий. Игорь Пермяков отмечает, что россиянам стоит приехать, почитать документы и сделать выводы.

Ранее сообщалось, что Минобороны разместило на своем сайте секретные документы о защите Брестской крепости.