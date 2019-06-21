Трамп захотел покончить с «бесконечными войнами»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он устал от войны и хочет покончить с ней. Об этом он сказал в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что хотел выйти из «бесконечных войн».

«Я агитировал за это», — признался Трамп.

Однако он добавил, что сбитый иранской стороной беспилотник США стал «новой ложкой дегтя».

Ранее Трамп рассказал о возможном ответном ударе США по Ирану.

20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.