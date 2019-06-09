WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США
Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в «корпорацию-гиганта». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В настоящее время стороны ведут переговоры о слиянии и могут прийти к решению в ближайшие дни. По данным издания, если это произойдет, то совокупная рыночная капитализация составит около $166 млрд.
«Они ведут переговоры о совместной сделке, которая создаст гиганта в аэрокосмической и оборонной промышленности», — отметил источник.
Точные условия сделки пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что США готовятся нарастить военное присутствие в Польше.
Raytheon — американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для видов вооруженных сил США и стран союзников.
«Юнайтид Текнолоджис» — одна из крупнейших финансово-промышленных групп США.