WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США

Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в «корпорацию-гиганта». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В настоящее время стороны ведут переговоры о слиянии и могут прийти к решению в ближайшие дни. По данным издания, если это произойдет, то совокупная рыночная капитализация составит около $166 млрд.

«Они ведут переговоры о совместной сделке, которая создаст гиганта в аэрокосмической и оборонной промышленности», — отметил источник.

Точные условия сделки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что США готовятся нарастить военное присутствие в Польше.

Raytheon — американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для видов вооруженных сил США и стран союзников.

«Юнайтид Текнолоджис» — одна из крупнейших финансово-промышленных групп США.