Россия пообещала ответить США за размещение радара в Норвегии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия ответит США за размещение американского радара в Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такие меры будут предприняты для обеспечения безопасности страны.

По ее словам, американская сторона ведет военные приготовления вблизи границ и это нельзя игнорировать.

«Очевидно, что военные приготовления вблизи границ, будь то российская граница или другая граница, не могут быть проигнорированы нашей страной, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ответит на эти действия с американской стороны.