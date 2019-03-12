В ООН подсчитали количество погибших мирных жителей в войне в Донбассе

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Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что в результате военного конфликта в Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей, еще до девяти тысяч получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, добавила Фрейзер, в 2018 году миссия зафиксировала гибель 55 мирных жителей Донбасса и ранения у 224 человек. По ее словам, этот показатель в два раза ниже, чем в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по вопросу миротворческой миссии в Донбассе.