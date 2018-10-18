Системы С-300 подняли по тревоге в Кировской области

В рамках итоговой проверки за 2018 год по тревоге подняли системы С-300 в Кировской области, передает РИА «Новости».

«В Кировской области зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, оснащённая зенитными ракетными системами С-300, поднята по тревоге в рамках итоговой проверки за 2018 год», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Реклама

Отмечается, что военнослужащие завершили мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности и совершают марш в назначенные районы, где проведут учения по прикрытию критически важных объектов региона.

ЗРС «С-300» предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 километров, летящих со скоростью до 2,1 тысячи метров в секунду.

В Кировской области бригада дислоцируется с ноября 2016 года.