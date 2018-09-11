На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в истории России военные маневры

На Дальнем Востоке начались военные маневры «Восток-2018», которые станут крупнейшими за всю современную историю России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

«На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск «Восток-2018», — говорится в сообщении Минобороны.

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Маневры пройдут под руководством министра обороны Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана. Отмечается, что они станут самыми крупными военными учениями за последние 37 лет. В общей сложности в них будут участвовать почти 300 тыс. военных, десятки тыс. бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Также на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.

В Минобороны сообщили, что на «Востоке-2018» будут отработаны способы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения обороны России. В российском военном ведомстве уточнили, что маневры необходимы для проверки подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния. Также на учениях отработают организацию взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о присутствии глав других государств на учениях «Восток-2018».