На Украине оценили решение Путина о присвоении имен украинских городов частям армии России

В минобороны Украины назвали «плохой шуткой» решение российского президента Владимира Путина о присвоении российским воинским формированиям имен украинских городов. Реакции Киева на президентский указ собрал телеканал RT.

Ранее сообщалось, что Путин подписал 11 указов о присвоении частям армии страны почетных наименований. Так, 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк будет называться «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

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«Мы воспринимаем это как плохую шутку. Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции», — сказал источник в украинском минобороны.

Он отметил, что в ведомстве не знают, как реагировать на данное решение. Также он предположил, что данное решение может быть «троллингом» с российской стороны.

Источник телеканала в «Радикальной партии» Украины заявил, что его пугает решение Путина. По его мнению, этот жест говорит о том, что Россия составляет «реальные планы» по захвату Украины.