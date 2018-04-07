Минобороны России опубликовало фото Ракки в руинах

Минобороны России опубликовало снимки, на которых запечатлено плачевное состояние сирийской Ракки после бомбардировок возглавляемой США коалиции. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

«Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения», — отметили в Минобороны.

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По данным ведомства, многие сирийцы, вернувшиеся в город, гибнут от неразорвавшихся боеприпасов. Так, каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.

«В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои. В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины», — отмечают в российском министерстве.

Таким образом, условия для безопасного возвращения жителей не созданы, указывается в сообщении.

«В этих условиях вернувшимся в город... негде жить, не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов», — заключает Минобороны.

Ранее ведомство заявило, что США и Великобритания игнорируют свои обязательства по Сирии.