Офицер спас солдата ценой жизни в Белгородской области

В Белгородской области погиб офицер, когда спасал солдата, который выронил гранату с выдернутой чекой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи пытались спасти жизнь офицера, однако это не удалось. За геройский поступок офицер представлен командованием к государственной награде.