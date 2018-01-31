Пентагон опубликовал видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма

Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма.

На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к югу от Ялты. Наклонившись вправо от американского самолета Су-27 демонстрирует ракеты класса воздух-воздух.

Как отмечает «Интерфакс», на видео видно, что расстояние между самолетами измеряется в десятках метров.