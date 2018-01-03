Трамп — Ким Чен Ыну: моя ядерная кнопка больше

Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть «ядерная кнопка», которая «больше и мощнее». Об этом он написал в своем твиттере.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка всегда находится на его столе». Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, сообщите ему, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — заявил Трамп.

Ранее Ким Чен Ын припугнул США «ядерной кнопкой» на своем столе.