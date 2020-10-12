Успеть до выборов: Трамп стремится к сделке по ядерному оружию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении достичь договоренности с Россией по контролю над ядерными вооружениями до президентских выборов в США, сообщил новостной портал Axios со ссылкой на источники.

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Собеседник издания отметил, что, по мнению вашингтонской администрации, американская сторона уже достигла принципиальной договоренности с Москвой.

Как утверждает один из источников Axios, власти США уверены, что подготовить соглашение удастся уже через неделю после того, как переговоры «всерьез возобновятся».

Газета The Wall Street Journal ранее писала со ссылкой на источники, что Вашингтон рассчитывает за две с половиной недели достичь договоренностей с Москвой о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок и продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как уточнили в издании, речь идет о достижении рамочного соглашения. Срок, на который может быть продлен договор, «остается предметом обсуждения», подчеркнули в газете.

По информации журналистов, Вашингтон может ужесточить условия сделки, если ее не удастся заключить к 3 ноября — на этот день запланированы выборы президента США. Если американская сторона пойдет на ужесточение, то она может, в частности, настаивать, чтобы в список ограничений в новых договоренностях включили перспективный российский стратегический ракетный комплекс «Сармат».

В настоящее время вопрос СНВ-3 активно обсуждается Москвой и Вашингтоном. 5 октября в Хельсинки состоялся новый раунд консультаций сторон по стратегической стабильности. Замглавы МИД России Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудили перспективы сотрудничества двух государств в сфере контроля над вооружениями. Эти переговоры стали уже третьими между ними с июня. Как утверждает переговорщик со стороны Соединенных Штатов, на консультациях в Хельсинки был достигнут «важный прогресс».

Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что в Кремле хотели бы видеть большую результативность от переговоров с США по продлению договора. «Действительно, пока повода для оптимизма практически нет», — констатировал он.

Россия и США заключили СНВ-3 в 2010 году. По нему страны обязались сократить свои ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц.

После того, как свое действие прекратил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), СНВ-3 остался последним соглашением, сдерживающим ядерные силы США и России.

СНВ-3 действует десять лет: 5 февраля 2021 года его срок истечет, если он не будет продлен. Договор может быть пролонгирован по обоюдному согласию сторон.

Сейчас вопрос о продлении СНВ-3 остается на повестке дня. Вашингтон настаивает, что для пролонгации соглашения к нему необходимо подключить КНР. Еще в апреле прошлого года об этом говорил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы должны убедиться, что у нас есть все стороны, которые имеют к этому отношение. Другие страны, кроме России и Китая. Может быть, у нас это не получится. Может, в итоге мы будем работать над этим только с русскими», — сказал он.

Последующие заявления о необходимости привлечения к договору Пекина становились все жестче, приближаясь к ультимативным.

В мае текущего года Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна убедить китайцев сесть за стол переговоров. По его словам, это основное условие для продления соглашения.

Как заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, имеющегося в распоряжении КНР. При этом он сам признал, что такого не может произойти.

Как отметил Фу Цун, если Вашингтон и Москва решат продлить СНВ-3 и на его основе продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Пекин примет участие в переговорах.

Представитель китайского МИДа подчеркнул, что, в отличие от США, Россия с пониманием и уважением относится к позиции КНР по вопросу участия в переговорах по вооружениям.