Полет «Валькирии»: истребители США поведут в бой роботы

В США на финишную прямую выходят разработки нового беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie, принятие на вооружение которого может полностью изменить тактику и правила воздушного боя. Созданием БЛА занимается компания Kratos, специализирующаяся на разработке воздушных мишеней. Об этом пишет издание Defence News.

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«Планируется, что «Валькирии», каждая из которых способна нести две планирующие бомбы, будут находиться в авангарде атакующих порядков пилотируемой авиации и принимать на себя первый удар сил и средств противовоздушной обороны противника. Основной целью этих БЛА будут РЛС радиотехнических войск, стартовые позиции зенитных ракетных систем, командные пункты частей и соединений ПВО», — пояснил «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«При создании БЛА XQ-58A Valkyrie применены конструктивные решения, направленные на снижение заметности аппарата.

Целевая нагрузка, в том числе оружие, убрана во внутренние отсеки беспилотника. Вероятно широкое применение композиционных углепластиковых конструкционных материалов, а также радиопоглощающих материалов. Створки отсеков шасси и вооружения имеют пилообразную форму, что также работает на снижение заметности для РЛС противника», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Дения Федутинов.

По мнению эксперта, основной расчет был сделан на преодоление наземных компонентов ПВО противника — воздухозаборник и сопло прикрыты элементами конструкции от радиолокационного наблюдения с земли. По имеющимся данным, аппарат создан с расчетом на выполнение полетов на высокой дозвуковой скорости. Практический потолок беспилотника — 13,7 тыс. м. Он может нести целевую нагрузку массой до 2 тонн, включая вооружение.

Как отметил собеседник издания, оружие может располагаться во внутренних отсеках БЛА. На каждой из 4 точек подвески может быть размещено до 250 кг вооружения, в качестве которого можно предполагать ракеты «воздух-поверхность» и управляемые бомбы различного калибра.

Однако поистине захватывающее будущее беспилотному летательному аппарату XQ-58A Valkyrie сулит его органичное соединение с технологиями искусственного интеллекта.

«Вы можете быть моим ведомым в любое время» — в будущем Айсмэн из кинофильма «Лучший стрелок» («Top Gun») мог бы говорить именно эти слова Мэверику. Однако теперь вместо летчика из плоти и крови, роль которого талантливо исполнил Том Круз, будет искусственный интеллект.

По крайней мере, эта ситуация становится вполне возможной в научно-исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США в ходе реализации программы Skyborg.

Заместитель секретаря военно-воздушных сил по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер предполагает, что в конечном итоге проект Skyborg будет реализован в виде летательного аппарата, управляемого искусственным интеллектом, который будет обучаться и тренироваться вместе с пилотами.

Причем в конечном итоге он станет более квалифицированным, полностью адаптированным ко всем возможным компетенциям летчика и будет готов противодействовать угрозам, которые могли бы вызвать затруднения у человека при их классификации и парировании.

Константин Макиенко напоминает, что разработка проекта Skyborg ведется в США с середины 2010-х годов. В 2017 году сообщалось, что Центр прикладных исследований в области искусственного интеллекта совместно с Научно-исследовательской лабораторией ВМС США провели испытания некоторых программных решений для беспилотных ведомых.

Как рассказал собеседник издания, проверки проводились в форме компьютерного моделирования, причем самолетами в ходе моделирования управляли реальные пилоты. В симуляции воздушного перехвата группа из пилотируемого истребителя и беспилотных летательных аппаратов оказалась эффективнее полностью пилотируемой группы самолетов.

Подобные усилия, впрочем, находятся все еще в младенческом возрасте, полагают эксперты США. Однако Уилл Ропер заявил, что финансирует подобные попытки, и рассматриваются варианты объединения Skyborg с беспилотным летательным аппаратом. Возможно, считает Ропер, это будет QF-16 Boeing, или XQ-58 «Валькирия» фирмы «Кратос», изготовленная по технологии стелс, или БЛА типа BQM.

«Я не хочу, чтобы все это было просто лабораторным проектом, который живет и умирает в чашке Петри. Я хочу, чтобы это стало абсолютно реальной программой», — сказал Уилл Ропер на этой неделе.

«Я хочу видеть реальные, эксплуатационные демонстрации в течение ближайшей пары лет. И я заставлю их стать реальностью быстрее, чем это показывают предварительные расчеты», — добавил он.

Уилл Ропер сравнил программу Skyborg с R2-D2 из кинофильма «Звездные войны». R2-D2, напомним, представлял собой астромеханический дроид и коллегу персонажа С-ЗРО (андроида) в вымышленной вселенной «Звездных войн».

«Если Skyborg объединить с относительно недорогим летательным аппаратом, подобным «Валькирии», то пилот мог бы послать этот БЛА в воздушное пространство, переполненное вражескими самолетами, и при этом оставаться вне опасности. А искусственный интеллект мог бы ответить на возникающие угрозы даже более быстро и результативно, чем пилот-человек», — считает Уилл Ропер.

«Я ожидаю, что самые первые вещи, которые мы сделаем в этой сфере, абсолютно изменят все существующие правила игры»,

— сказал Ропер. Но в то же время он был предельно ясен и конкретен в том, что пилоты-люди никуда не исчезнут в ближайшее время, или, возможно, никогда не исчезнут.

«Подобные замыслы сделают значение летного состава еще более существенным. То есть мы собираемся попросить, чтобы пилоты сделали в ходе своей боевой работы еще больше. То есть не только управляли быстрым и смертоносным самолетом, а играли в команде вместе с БЛА. Я думаю, это сделает работу летчика еще более захватывающей», — полагает Ропер.

Поскольку проект Skyborg находится в стадии реализации, военно-воздушные силы США должны дать однозначные ответы на многие вопросы, сказал Ропер.

Самый главный из них — какую степень ответственности должен иметь ведомый летательный аппарат, управляемый искусственным интеллектом? Далее военные должны сформулировать ответы на не менее важные вопросы. К примеру, какие задачи он может выполнять? Может ли он самостоятельно принять решение на применение бортового оружия? Изменится ли это в течение жизненного цикла аппарата с искусственным интеллектом в ходе приобретения им новых навыков?

«Я хочу отработать наш путь к решению подобных проблем», — сказал Ропер, и добавил, что «перечисленные вопросы не являются непреодолимыми, потому что

реализация проекта Skyborg в ходе испытаний может помочь Пентагону определить, сколько же автономии в конечном счете должен иметь подобный аппарат».

«Вот прямо сейчас у меня нет той программы искусственного интеллекта, которую я мог бы предоставить в руки командиров, сражающихся на поле боя, чтобы понять, каковы дилеммы», — сказал Ропер.

«Однако все это — захватывающее будущее. Как только подобные технологии окажутся в руках операторов, это откроет совершенно новые возможности», — заключил он.

«На первых этапах аппараты, созданные на базе XQ-58A или других беспилотников, станут ведомыми для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, боевых самолетов четвертого поколения и бомбардировщиков», — пояснил Константин Макиенко.

По его словам, основными достоинствами таких БЛА является возможность действовать в составе групп истребителей F-35 при выполнении ракетно-авиационных ударов по противнику, их малая радиолокационная заметность и сравнительно небольшая стоимость производства и эксплуатации.

«Вероятно, судьба БЛА XQ-58A будет состоять в отработке указанных и прочих концептуальных новаций. В дальнейшем же уже будет решаться вопрос о том, получит ли данная концепция практическое применение в войсках, и если получит, то будет ли в ее рамках использован данный аппарат, или создан новый с использованием сформированного по данной тематике задела», — заключил главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.