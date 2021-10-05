В работе сервиса Outlook произошел сбой

Пользователи из США, Великобритании и Австралии жалуются на сбои в работе сервиса Outlook от компании Microsoft, сообщает портал Downdetector.

По информации портала, большинство пользователей жалуются на проблемы с доступом к вебсайту сервиса, 24% сообщивших столкнулись с трудностями с авторизацией, а у 17% проблемы к подключением к серверу.

Вечером 4 октября произошел масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Основатель Facebook Марк Цукерберг позднее сообщил о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp, а также извинился перед пользователями за масштабный сбой.

Причиной сбоя в работе сервисов Facebook могли стать обновления протокола динамической маршрутизации.