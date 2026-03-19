У уфимского шахматиста из заднего прохода извлекли слона и ферзя

В Уфе врачи спасли мужчину с шахматными фигурами в заднем проходе

Мужчина из Уфы попал в больницу после игры в шахматы. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 41-летний россиянин поступил в медучреждение и рассказал, что у якобы проглотил одну шахматную фигуру. Во время обследования выяснилось, что в прямой кишке пациента есть еще одна.

«Мужчина засунул их туда из-за скуки – хотел развлечься после нудной парти с самим собой», – сообщается в публикации.

Пациента направили на операцию. Специалисты извлекли из заднего прохода россиянина слона и ферзя.

Подобный случай произошел в Уфе в феврале. 35-летний местный житель ради шутки засунул себе в задний проход стеклянный стакан.

Некоторое время мужчина верил, что стакан выйдет из организма естественным путем, но, когда этого не произошло, он попытался достать предмет самостоятельно.

В результате стакан треснул, мужчине пришлось обратиться в больницу, где предмет извлекли.



Ранее москвич попал в больницу с мялкой для картофеля, застрявшей в заднем проходе.