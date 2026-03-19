Косметолог объяснила изменения во внешности Веры Сотниковой после нитевого лифтинга

Актриса, телеведущая Вера Сотникова столкнулась с отеком после операции по нитевому лифтингу. Период реабилитации после такой процедуры может длиться от нескольких месяцев до одного года. Об этом Общественной Службе Новостей заявила звездный косметолог Марият Мухина.

Специалист объяснила, что на продолжительность реабилитации после такой операции влияет то, как именно была совершена манипуляция, и как на нее отреагировал организм пациента. По словам косметолога, этот вопрос индивидуален.

«Многие писали, что Сотникова внедрила себе в лицо золотые нити, но это не так. У нее стандартные нити, после которых возник отек, который по незнанию можно вполне принять за врачебную ошибку. Но теперь отек сошел, и Вера выглядит шикарно», — отметила она.

Мухина также добавила, что овал лица Сотниковой соответствует всем эстетическим стандартам.

Напомним, в октябре 2025 года Вера Сотникова заявила, что стала жертвой недоброкачественного косметолога, и добавила, что у Зухры Амин руки «растут не из того места». По словам телеведущей, после процедуры подтяжки нити спустились на подбородок, образуя комок-гематому. Чтобы исправить проблему, актриса обратилась в клинику Санкт-Петербурга. В итоге знаменитость потратила миллион рублей на процедуру, дорогу и гостиницу.

В ответ Зухра Амин заявила, что Сотникова предложила ее клинике бартер. Актриса сделала нитевой лифтинг за положительный отзыв о клинике, оплатив только расходный материал, стоимость которого составила примерно 78 тысяч рублей. Косметолог уточнила, что обычно такая процедура стоит полмиллиона рублей. Амин заверила, что операция прошла успешно, а после операции Сотникова отказалась от платной реабилитации.

