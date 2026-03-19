В Венгрии рассказали, на что может повлиять конфликт Будапешта с Украиной

Конфликт Украины с Будапештом может серьезно повлиять на результаты венгерских выборов, запланированных на апрель 2026 года. Об этом газете New York Times заявил венгерский политический аналитик Габор Дьёри.

По его словам, сейчас премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается «переманить» на свою сторону неопределившихся избирателей, и конфликт с украинским руководством, в том числе угрозы президента Украины Владимира Зеленского, может усилить его позиции.

«Все это подкрепляет утверждение Виктора Орбана о том, что Украина представляет серьезную угрозу для Венгрии — не только по соображениям энергетической политики, что было ключевым аргументом до недавнего времени, но теперь и потенциально в военном отношении. Это может в последнюю минуту повлиять на результаты голосования», — сказал Дьери.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля будет избран состав Национального собрания страны, главным оппонентом партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Также Орбан и Мадьяр являются кандидатами от своих партий на пост главы венгерского правительства.

В марте 2026 года Зеленский заявил, что он верит в поражение Орбана на выборах, а до этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Киев ждет поражения Орбана на выборах, так как при текущей венгерской власти Украина не сможет вступить в ЕС.

5 марта Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес Орбана, если последний продолжит блокировать решение о предоставлении кредита Киеву на €90 млрд. В Еврокомиссии осудили эти угрозы. Зеленский сказал, что критикует Орбана из-за блокирования помощи Украине.



Ранее Орбан отреагировал на утверждения о попытках РФ повлиять на выборы в Венгрии.