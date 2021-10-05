Работа Facebook, Instagram и WhatsApp постепенно восстанавливается после масштабного сбоя

Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно восстанавливают работу после масштабного сбоя в работе, сообщает портал Downdetector.

Уточняется, что в последние часы количество сообщений о перебоях в работе снижалось.

По данным портала, пользователи в соцсетях также стали сообщать о восстановлении сервисов Facebook, Instagram, в том числе и в России.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Основатель Facebook Марк Цукерберг позднее сообщил о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp, а также извинился перед пользователями за масштабный сбой.