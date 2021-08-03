Google подтвердил релиз новых смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro осенью 2021 года

Старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерло в своем официальном блоге подтвердил релиз новых смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro осенью 2021 года.

«Pixel 6 и Pixel 6 Pro дебютируют этой осенью, и именно тогда мы поделимся всеми подробностями, которые мы обычно публикуем при запуске, такими как новые функции, технические характеристики, цены и доступность», — написал Остерло.

По его словам, в новых смартфонах будет задействован новый SoC Tensor — операционная система на одной интегральной схеме. Кроме того, Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут оборудованы системами искусственного интеллекта и машинного обучения.

Остерло также отметил, что дизайн новых смартфонов будет сильно отличаться от пятых моделей в сторону стиля «хай-тек».

Ранее стали известны характеристики новых смартфонов от Google.