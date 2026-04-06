Трусова опубликовала фото с восьмимесячным сыном

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале фото с восьмимесячным сыном.

«Мише 8 месяцев. С каждым месяцем у нас дома становится все веселее. Недавно Миша научился стоять, держась за опору. Но он у нас самоуверенный молодой человек, поэтому регулярно пытается встать и без нее, еще и держа в руках игрушки», — написала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

