Россиянам рассказали, как сделать домашний спрей от клещей

В сезон клещей дополнительной защитой от укусов паразитов могут стать домашние средства на основе эфирных масел. Об этом aif.ru рассказала аромапсихолог Наталья Королева.

По словам специалиста, ряд исследований подтвердил, что с помощью эфирных масел, в числе которых гвоздика, эвкалипт и герань, способны отпугивать до 83% клещей. При этом спрей из них можно приготовить в домашних условиях.

«Пять-семь капель эфирного масла (любого из рекомендуемых или их смесь в равных пропорциях) на 50 мл водки или воды. Тщательно встряхнуть и наносить на одежду и на обувь, избегая попадания на открытые участки тела. Повторить распыление не менее чем через 2 часа», — объяснила аромапсихолог.

Однако она подчеркнула, что ни одного из средств, в том числе и промышленные репелленты, не гарантируют полную защиту от клещей. Поэтому важно соблюдать все меры предосторожности, подбирая для прогулок на природе закрытую одежду и заправляя носки в обувь.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова до этого предупреждала, что некоторые люди для клещей особенно привлекательны, поскольку притягивают их своим запахом. По словам эксперта, это также связано с количеством выдыхаемого углекислого газа, к концентрации которого восприимчивы эти паразиты.

