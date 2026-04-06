Орбан допустил, что за попыткой диверсии на «Турецком потоке» стоит Украина

Венгрия не готова говорить, кто стоит за попыткой диверсии на газопроводе «Турецкий поток» до завершения расследования, однако это вписывается в ряд действий Украины. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, пока правительство не может ответить, кто подготовил «диверсионную акцию». Власти расследуют дело, и материалы уже дошли до прокуратуры, сообщил политик.

«И я не стал бы дальше разрушать украинско-венгерские отношения, обвиняя какую-либо страну, скажем, Украину, пока у нас не будет фактов. Однако, несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку у украинцев есть такая возможность, и они готовы и способны на такое», — сказал Орбан.

5 апреля сербский президент Александр Вучич в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил об обнаружении мощного взрывного устройства и детонаторов для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией.

Глава государства уточнил, что взрывчатку нашли в нескольких сотнях метров от трубопровода, по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. Он пообещал Орбану информировать его о дальнейшем ходе расследования.

