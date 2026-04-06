В Евросоюзе выразили опасения из-за рисков финансового кризиса

FT: Евросоюз опасается перерастания энергетического кризиса в финансовый
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Чиновники Евросоюза опасаются, что энергетический кризис может перерасти в финансовый. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.

«Чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерных мер поддержки, предупреждая, что (энергетическое - ред.) потрясение, может перерасти в налогово-бюджетный кризис», — говорится в материале.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times отметил, что то, что происходит в одном секторе экономики, может затронуть и все общество. Он полагает, что меры поддержки должны быть короткими, в противном случае это может привести к закрытию производства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее цена нефти марки Brent превысила $110 за баррель.

 
