Орбан шуткой про марсиан ответил на инцидент с бомбой у «Турецкого потока»

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал домыслы, что попытку подрыва газопровода на территории Сербии якобы разыграли Будапешт, Белград и Москва. Политик в шутку сказал, что в этом списке «забыли упомянуть марсиан», пишет РИА Новости.

«Еще, конечно же, марсиане», — в шутку сказал Орбан в ответ на просьбу венгерских СМИ прокомментировать появившиеся слухи.

Кроме того, венгерский премьер выступил против того, чтобы связывать этот инцидент с предстоящими парламентскими выборами. Орбан подчеркнул, что энергетическая безопасность страны — это вопрос не предвыборной кампании, а правительства. Для решения этого вопроса требуются уверенность и спокойствие, а не «театр и клоунада», отметил он.

5 апреля президент Сербии Александар Вучич сообщил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы у трубопровода «Турецкий поток», по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. По его словам, бомбу нашли недалеко от населенного пункта Велебит. О случившемся Вучич рассказал по телефону Орбану.

Премьер-министр Венгрии решил созвать совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии.

Ранее в военной контрразведке Сербии рассказали, кто планировал диверсию на «Турецком потоке».

 
