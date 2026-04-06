Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Девочки-подростки сорвались со скалы во время фотосессии в Горячем ключе

В Краснодарском крае две девочки сорвались со скалы в Горячем Ключе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел возле одного из санаториев, школьницы приехали туда с родителями и решили сфотографироваться на одном из склонов. При спуске одна из девочек оступилась, полетела вниз и потянула за собой подругу.

Пострадавших увезли в больницу. Подробности о состоянии детей не сообщаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Краснодаре девочка сломала позвоночник, провалившись в дыру в полу. Две шестиклассницы залезли в заброшенное строение ради селфи. В какой-то момент одна из них девочек оступилась, провалилась в дыру в полу и упала с высоты второго этажа на бетон. Очевидцы вызвали скорую помощь. У ребенка сломан позвоночник, также диагностированы травмы живота и ушиб грудной клетки.

Ранее ученица театральной студии в Петербурге рухнула с каната и попала в реанимацию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!