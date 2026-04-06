Девочки-подростки сорвались со скалы во время фотосессии в Горячем ключе

В Краснодарском крае две девочки сорвались со скалы в Горячем Ключе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел возле одного из санаториев, школьницы приехали туда с родителями и решили сфотографироваться на одном из склонов. При спуске одна из девочек оступилась, полетела вниз и потянула за собой подругу.

Пострадавших увезли в больницу. Подробности о состоянии детей не сообщаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Краснодаре девочка сломала позвоночник, провалившись в дыру в полу. Две шестиклассницы залезли в заброшенное строение ради селфи. В какой-то момент одна из них девочек оступилась, провалилась в дыру в полу и упала с высоты второго этажа на бетон. Очевидцы вызвали скорую помощь. У ребенка сломан позвоночник, также диагностированы травмы живота и ушиб грудной клетки.

Ранее ученица театральной студии в Петербурге рухнула с каната и попала в реанимацию.