В России появится база цифровых профилей иностранцев

В России создадут единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая будет включать их цифровые профили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Планом мероприятий по реализации в 2020–2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля», — рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что такая платформа позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в частности, рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.

Как сообщили в министерстве, в цифровом профиле будет указана информация о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

Кроме того, при помощи цифрового профиля иностранцы смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться информационными сервисами.