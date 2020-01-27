В Mail.ru призвали не беспокоиться из-за сбоя
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В работе почтового сервиса компании Mail.ru Group замечены проблемы. Об этом информирует ТАСС.
В пресс-службе Mail.ru Group заявили, что причины неполадок уже были определены и сейчас ведутся работы над их устранением. В ближайшее время сервис должен начать работать в штатном режиме.
Кроме того, в пресс-службе компании пользователей успокоили, добавив, что их данные не пострадают.
Как отмечалось ранее, примерно 61% пользователей пожаловались на проблемы в работе почтового сервиса, 26% на работу сайта, еще 11% зафиксировали затруднения со входом.
До этого стало известно, что сбой произошел в работе Mail.ru.
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