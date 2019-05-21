Основатель Huawei отреагировал на решение США

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Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй прокомментировал решение минторга США, который разрешил компании временно и ограниченно возобновить свою деятельность. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, решение США не имеет большого значения для Huawei.

Он также добавил, что другие компании не смогут догнать Huawei по технологии 5G в ближайшие 2-3 года.

Чжэнфэй подчеркнул, что технология компании не пострадает от действий США.

Ранее сообщалось, что США позволили Huawei возобновить свою деятельность.