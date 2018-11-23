Anonymous выложили документы по «гибридной войне» Лондона против РФ
Хакеры Anonymous выложили слитые документы программы «гибридной войны» министерства иностранных дел Великобритании, сообщил в пятницу телеграм-канал RT на русском.
Из документов следует, что Лондон тратит 2 млн фунтов стерлингов на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс, в том числе в соцсетях.
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Выделение средств предусмотрено до марта 2019 года.
«В архиве Anonymous лежат две бюджетные заявки в Форин Офис. Из них следует, что как минимум первую фазу МИД Великобритании одобрил», — отмечается в сообщении.
«Из бюджетной заявки на первую фазу операции следует, что программе активно помогали в НАТО. Отдельной чести удостоилось минобороны Литвы», — отмечает телеграм-канал.