Facebook удалил известные страницы о политике

Из социальной сети Facebook было удалено более десятка страниц о консервативной и либеральной политике, так как они управлялись одним и тем же фейковым аккаунтом. Об этом сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что эти страницы охватывали аудиторию в примерно 30 млн человек. Facebook принял решение об удалении страниц, поскольку они нарушали принятые в соцсети правила против распространения спама.

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Как уточняется, на всех страницах недавно появилась информация о консервативном сайте LifeZette.com. Его основала ведущая Fox News Лора Инграхам, а в настоящее время ресурс принадлежит канадскому миллиардеру.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что социальная сеть Facebook становится инструментом американских спецслужб для зачистки неугодной информации.