Черышев рассказал о самом любимом голе в карьере

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев заявил, что мяч, забитый в ворота команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира — один из самых любимых в его карьере, сообщает ТАСС.

«Конечно, приятно, что гол посчитали красивым, но, я думаю, лучшие голы еще впереди. Это один из самых моих любимых голов в карьере. Жаль, что он не помог пройти дальше сборной России. Это было бы намного лучше и эмоциональней для нас, но, тем не менее, я рад, что смог так забить», — цитирует Черышева пресс-служба национальной команды.

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Новость о включении Черышева в число претендентов на премию Пушкаша была положительно воспринята полузащитником.

«Даже сейчас не могу осознать, что забил мяч в четвертьфинале чемпионата мира. Любой ребенок всегда мечтает играть на чемпионате мира и забивать мячи, тем более такие. Для меня все это похоже на сказку», — заключил футболист.

Гол Черышева, забитый в ворота команды Хорватии, вошел в число претендентов на премию Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша. Она вручается спортсменам за самый красивый гол года.

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии со счетом 3:4. Выступающий сейчас за испанскую «Валенсию» Черышев открыл счет в матче ударом из-за штрафной.

Сейчас голосование за лучший гол проходит на официальном сайте ФИФА, а 24 сентября в Лондоне состоится вручение наград.

Ранее сообщалось, что гол игрока сборной России номинирован на звание лучшего в 2018 году.