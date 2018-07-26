Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для владельцев Fan ID

<img src="//img.gazeta.ru/files3/661/11859661/RIAN_5560286.HR-pic905-895x505-70449.jpg">

Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID), сообщает «РИА Новости».

Проект, подготовленный на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу, был внесен на рассмотрение в Госдуму на прошлой неделе. Его авторами стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры думских фракций, а также главы комитетов Госдумы.

Реклама

Идея о безвизовом въезде в Россию для болельщиков принадлежит президенту Владимиру Путину, о которой глава государства заявил по окончании чемпионата мира — 2018.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

Мундиаль прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что членам семей владельцев Fan ID упростят получение виз в Россию.