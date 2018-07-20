Отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля в Истре
Сотрудницы отеля в Истре, где во время чемпионата мира — 2018 проживала сборная Франции по футболу, плакали во время прощания с победителями мундиаля, сообщает «Советский спорт».
Видео с трогательным прощанием опубликовано на официальном ютуб-канале «трехцветных». На записи видно, как Поль Погба, Блез Матюиди, Флорьян Товен и Адиль Рами обнялись с девушками.
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Матюиди с улыбкой призвал не печалиться девушек, а Рами назвал их «милашками».
ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что карикатура Charlie Hebdo на сборную Франции оказалась фейком.
Les russes qui pleurent parce qu'on s'en va����❤ pic.twitter.com/nAuYLDoy2h— Tom Jr⭐⭐ (@tom_10_psg) 18 июля 2018 г.