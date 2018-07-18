Министр энергетики России поделился впечатлениями от ЧМ-2018
Министр энергетики и член наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Александр Новак поделился мнением о прошедшем чемпионате мира 2018 года.
«Мне очень жалко, что чемпионат мира закончился. Это был самый настоящий праздник в нашей стране в течение месяца. Много болельщиков, яркие матчи и хорошее выступление сборной России — все это запомнится навсегда.
Чемпионат мира — самое грандиозное спортивное событие в истории любой страны, которой доводилось его проводить. И радует, что все отзывы о его организации в России, которые я слышал, исключительно положительные», — цитирует Новака газета «Известия».
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что Минэнерго выполнил все поставленные задачи во время ЧМ-2018.