Сборная Франции прибыла в Париж после ЧМ-2018

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Самолет сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира — 2018 в России, приземлился в Париже, сообщает ТАСС.

15 июля в Москве на стадионе «Лужники» команда Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2 и стала двукратным победителем мирового первенства.

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После возвращения французская команда отправится на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу с болельщиками, а после отправится на прием к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее около 200 болельщиков проводили сборную Франции в Париж.