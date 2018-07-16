Сборная Франции прибыла в Париж после ЧМ-2018
Самолет сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира — 2018 в России, приземлился в Париже, сообщает ТАСС.
15 июля в Москве на стадионе «Лужники» команда Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2 и стала двукратным победителем мирового первенства.
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После возвращения французская команда отправится на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу с болельщиками, а после отправится на прием к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее около 200 болельщиков проводили сборную Франции в Париж.