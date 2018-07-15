Выбежавших на поле во время финала ЧМ участников Pussy Riot доставили в полицию
Во время финального матча чемпионата мира — 2018 между командами Франции и Хорватии на поле выбежали участники Pussy Riot, сообщает ТАСС.
По итогам инцидента трех девушек и молодого человека доставили в полицию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
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«Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции», – заявили в ведомстве.
Со стадиона молодых людей удалила контрольно-распорядительная служба «Лужников».
Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира — 2018. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.