Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира — 2018

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Сборная Франции по футболу обыграла команду Хорватии и стала чемпионом мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Игра проходила на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 4:2 в пользу французов. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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Счет был открыт на 18-й минуте игры, когда нападающий «шашечных» Марио Манджукич неудачно сыграл в своей штрафной и срезал мяч в сетку собственных ворот. Через десять минут хорваты сравняли счет усилиями полузащитника Ивана Перишича, однако на 38-й минуте арбитр встречи Нестор Питана, воспользовавшись системой VAR, назначил пенальти в ворота команды Хорватии, который успешно реализовал форвард Антуан Гризманн.

Во втором тайме, на 59-й минуте, «трехцветные» увеличили свое преимущество благодаря точному удару хавбека Поля Погба, а спустя шесть минут Килиан Мбаппе довел счет до разгромного. Манджукич на 69-й минуте смог отыграть один гол, однако больше мячей команды забить не смогли.

Сборная Франции стала чемпионом мира спустя 20 лет. В 1998 году французы разгромили в финале команду Бразилии.

Футбол. ЧМ-2018. Финал

Франция — Хорватия — 4:2

Голы: 1:0 — Манджукич, 18 (автогол); 1:1 — Перишич, 28; 2:1 — Гризманн, 38 (пенальти); 3:1 — Погба, 59; 4:1 — Мбаппе, 65; 4:2 — Манджукич, 69.

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