Сорокин и Доминго закрыли Парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и испанский оперный певец Пласидо Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.
«Парк футбола был очень успешен, как и все фан-фесты. Мы такой популярности даже не ожидали, ежедневно здесь бывало до 60 тысяч человек.
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Что касается фан-фестов, то сегодня мы достигнем отметки в 7,5 млн человек. Это цифры, которых даже мы не могли ожидать», — сказал Сорокин.
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